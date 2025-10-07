Dakar : les cérémonies sur la voie publique sans autorisation préalable interdites

Le Gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, a publié ce mardi un communiqué pour rappeler à l’ordre les populations sur l’occupation anarchique de la voie publique à l’occasion de cérémonies à caractère familial ou traditionnel.

Selon le communiqué, il a été constaté ces derniers temps la tenue de baptêmes, mariages et autres événements similaires sur la voie publique, souvent sans déclaration préalable, provoquant des perturbations de la circulation, des nuisances sonores et des risques pour la sécurité publique.

Le Gouverneur rappelle que la voie publique est un espace commun destiné à la libre circulation des personnes et des biens. Son utilisation à des fins privées ne peut se faire qu’à titre exceptionnel, et toute occupation doit être déclarée à l’autorité administrative compétente au moins trois jours avant la tenue de l’événement.

Il précise également que les cérémonies en plein air ne peuvent être sonorisées qu’après autorisation spéciale. Le non-respect de ces dispositions expose les contrevenants à des sanctions prévues par la loi, incluant l’interruption immédiate de la manifestation et d’éventuelles poursuites judiciaires.

Ousmane Kane en appelle au sens civique et à la responsabilité de tous pour le respect strict de ces règles, afin de garantir la sécurité publique et la libre circulation. Il exhorte par ailleurs les préfets, sous-préfets, maires, délégués de quartier ainsi que les forces de sécurité à veiller à leur application rigoureuse.

Cette mise en garde intervient dans un contexte où les cérémonies familiales sur la voie publique sont devenues monnaie courante dans la capitale, au grand dam des usagers de la route et des riverains.