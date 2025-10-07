Forum FII Sénégal : Diomaye sollicite 1,7 milliard de dollars pour le New Deal technologique du Sénégal

Lors du Forum Future Investment Initiative (FII) Sénégal 2025, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé un vibrant appel à la communauté internationale des investisseurs. Le Chef de l’État a estimé à 1,7 milliard de dollars les besoins financiers nécessaires pour concrétiser le “New Deal Technologique”, une initiative phare destinée à propulser le Sénégal dans une nouvelle ère numérique.

Le président Faye a souligné que cet investissement massif servira à ériger des infrastructures critiques, notamment des data centers et des clouds souverains, tout en favorisant le développement des compétences locales et la stimulation de l’innovation.

« Nous avons besoin d’investissements de 1,7 milliard de dollars pour réaliser le New Deal Technologique, avec la construction d’infrastructures critiques, de Data Centers, de Clouds souverains, ainsi que le développement de compétences locales et la promotion de l’économie créative, du numérique et de la Fintech », a-t-il déclaré.

Afin de rassurer les partenaires économiques, le Chef de l’État a mis en avant les réformes structurelles déjà engagées par son gouvernement. Celles-ci visent à améliorer le cadre légal et réglementaire, renforcer la rigueur budgétaire et assainir le cadre macroéconomique, conformément au Plan national de redressement économique et social.

D’ici la fin de l’année, plusieurs réformes majeures verront également le jour, notamment la révision du Code général des impôts, du Code des douanes, du Code du travail, du Code unique de sécurité sociale et du Code des marchés publics. Les lois sur le partenariat public-privé et sur les zones économiques spéciales seront également actualisées pour mieux répondre aux besoins des investisseurs.

Ces nouveaux instruments, selon le président Faye, offriront des incitations ciblées, des garanties juridiques renforcées et rendront les activités économiques plus lisibles, compétitives et adaptées aux réalités du marché.

Réaffirmant l’attractivité du Sénégal, le Chef de l’État a rappelé que le pays bénéficie d’un marché en expansion dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), soutenu par un environnement juridique en pleine modernisation.

Il a ainsi invité les investisseurs à saisir les nombreuses opportunités offertes dans les secteurs stratégiques à fort potentiel, tout en saluant l’engagement de l’Agence de promotion des investissements et des grands travaux (APIX), chargée d’accompagner les porteurs de projets grâce à son guichet unique et à la digitalisation complète des procédures administratives.