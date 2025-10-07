Concours ESOGN : La Gendarmerie alerte sur de fausses publications en ligne

La Gendarmerie nationale du Sénégal a publié, ce 6 octobre 2025, un communiqué pour mettre en garde les citoyens contre de fausses informations circulant sur certaines plateformes digitales au sujet d’un prétendu concours d’admission à l’École des Sous-Officiers de la Gendarmerie nationale (ESOGN), session 2026.

Selon le document signé par le Chef de la Division de la Communication et des Relations Publiques (DCRP), ces publications invitent les candidats à contacter des numéros de téléphone pour obtenir des informations sur les modalités d’inscription. La Gendarmerie précise qu’il s’agit là de fausses annonces non authentifiées.

Le Haut-commandement rappelle que seuls les canaux officiels diffusent des informations fiables sur les concours d’entrée à l’École des Officiers (EOGN) et à l’ESOGN. La Gendarmerie nationale invite ainsi les citoyens à ne pas répondre à ces fausses annonces et à signaler toute tentative de fraude ou de manipulation.

Enfin, le communiqué souligne que le lancement officiel des concours fera toujours l’objet de communiqués officiels publiés sur les plateformes institutionnelles de la Gendarmerie nationale.