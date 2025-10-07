Salimata Dieng démise de ses fonctions à la Présidence après un post critique

La Présidence de la République du Sénégal s’est de nouveau séparée d’une de ses collaboratrices, à la suite d’un post critique sur la place et la gestion des jeunes dans le gouvernement. Il s’agit de Salimata Dieng, secrétaire générale nationale de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS). Elle est membre active du parti Pastef et figure bien connue de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS), a été démise de ses fonctions à la Présidence de la République.

La décision fait suite à la publication d’un post jugé critique envers la gestion interne du parti et le rôle réservé à la jeunesse dans le fonctionnement de l’État. Elle figurait également à la 30ᵉ position sur la liste nationale de Pastef lors des dernières élections législatives.

Nommée chargée de mission à la Présidence par decret du chef de l’État au même titre que plusieurs jeunes issus du parti, Salimata Dieng a récemment publié un texte intitulé « Pastef entre négligence de la jeunesse et oubli de certains militants… ». Dans ce post, elle appelait à une implication plus forte des jeunes du parti dans la gestion de l’appareil étatique.

Ce message, au ton critique, a rapidement suscité des remous au sein de la Présidence et au sein du parti. Une convocation générale des chargés de mission avec effet immédiat a même été organisée pour évoquer le sujet. Les échos de cette publication ont fini par atteindre le plus haut sommet de l’État, entraînant, selon nos sources, la signature d’un arrêté présidentiel mettant fin aux fonctions de la jeune militante, Salimata Dieng.

Un limogeage passé jusque-là sous silence, tenu dans le plus grand secret, mais qui risque sans doute de provoquer des remous au sein de la JPS de Pastef.

Source : Seneweb