Le Mouvement GFC recadre : « Le Président Abdoulaye Wade demeure la seule voix autorisée du PDS »

Le Mouvement GFC est monté au créneau pour dénoncer avec vigueur le point de presse récemment tenu au nom du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Selon ce mouvement, cette sortie « n’engage nullement le parti ni les responsables fidèles et loyaux au Président Abdoulaye Wade ».

Dans un communiqué rendu public, le GFC dénonce une initiative isolée menée par « un groupe politique pro de l’ex-candidat du parti », qu’il qualifie d’« entreprise populiste » visant à semer la confusion au sein de la formation libérale.

« Le PDS reste et demeure sous l’autorité morale et politique du Président Abdoulaye Wade, fondateur du parti, symbole de sa doctrine et incarnation de son histoire », insiste le texte. Le mouvement réaffirme ainsi la fidélité indéfectible de ses militants et responsables de base à l’ancien chef de l’État.

Rendant hommage « aux hommes et femmes compagnons du Président Wade, vivants ou disparus », le GFC annonce la tenue prochaine d’un point de presse « pour éclaircir les manœuvres visant à écarter le Président Wade du secrétariat national et à exclure ses fidèles compagnons des instances du parti, dans le seul but de pactiser avec le diable ».

Pour les membres du GFC, le PDS ne saurait être détourné de sa mission historique ni de ses valeurs fondatrices : « la fidélité, la loyauté et la conviction ».