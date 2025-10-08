Turbulences au Pastef…Des militants excités menacent le «Projet»

L’accession au pouvoir du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF) a inauguré une nouvelle ère politique, mais elle révèle aussi des tensions significatives au sein de la nouvelle majorité. La récente présumée révocation de Salimata Dieng, Secrétaire Générale nationale de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) et chargée de mission à la Présidence, met en lumière une crise de discipline et de gestion des ressources humaines au plus haut niveau de l’État.

Cette décision aurait été prise suite à la publication d’un texte, intitulé « Pastef entre négligence de la jeunesse et oubli de certains militants… », jugé critique envers la gestion interne du parti et le rôle dévolu à ses jeunes cadres dans l’appareil étatique. Membre active du PASTEF et figurant sur la liste nationale aux dernières législatives, son limogeage, bien que passé sous silence, selon certains médias, souligne la sensibilité du pouvoir face aux critiques émanant de ses propres rangs. L’acte est perçu comme une réaffirmation de la nécessité de loyauté et de réserve pour toute personne occupant une fonction à la Présidence, quel que soit son statut de militant.

Au-delà du cas individuel, le climat au sein du PASTEF est décrit par certains observateurs de la scène politique comme marqué par une désorganisation croissante et un « je m’-en-foutisme » manifeste. Des voix internes s’élèvent pour dénoncer une « armée mexicaine » où chacun agit à sa guise, alimentant une compétition pour la reconnaissance et les positions. L’effort collectif qui a mené le parti à la victoire semble désormais éclipsé par la confrontation des égos, où certains estiment que leurs actions spécifiques (lives TikTok, emprisonnement, etc.) leur confèrent un droit de regard et une liberté de ton illimitée.

Cette turbulence est directement imputée à l’inertie et au silence du Bureau Politique National. Des cadres déplorent un manque d’orientation, de régulation, et de fermeté de la part de la direction, qui crée un vide propice aux initiatives désordonnées. Le passage de l’opposition au pouvoir exige une transition structurelle que le PASTEF semble peiner à opérer, exposant ses failles organisationnelles et sa difficulté à imposer une discipline unitaire à sa base militante.

Le cœur de la problématique réside dans la confusion entre l’engagement partisan et la fonction étatique. Le reproche fait à certains « chargés de mission » de n’avoir « aucune mission réelle tout en étant rémunérés par le contribuable » beaucoup de questions opposées aux pratiques de l’éthique de « Jub, Jubbal, Jubbanti » prônée par le mouvement. Occupant un poste à la Présidence, les militants ne représentent plus seulement un parti, mais l’État tout entier, ce qui commande une posture de mesure, de retenue et de maturité dans toute prise de parole publique.

Dans ce contexte de désordre interne, la figure du Président Bassirou Diomaye Faye prend une dimension cruciale. Il incarne désormais l’idéal de la rupture et l’autorité de l’État. La stabilité de son gouvernement et la crédibilité de la présidence dépendent de sa capacité à transcender les querelles partisanes et à imposer un strict respect des institutions. Les patriotes sont appelés à reconnaître que le Président est l’homme de la Nation, et non seulement celui du parti.

En tant que chef de file historique du PASTEF, Ousmane Sonko devrait rétablir l’ordre. Il est attendu qu’il utilise son autorité morale pour contrôler les partisans excités et éviter que le parti ne « vole en éclats ».

La nécessité est de rassembler les militants autour d’un idéal commun renouvelé, celui de la bonne gouvernance et de la mise en œuvre effective du programme de changement. La consolidation du pouvoir exige une cohésion forte et une discipline inébranlable, faute de quoi la légitimité et l’efficacité de la nouvelle administration pourraient être durablement compromises.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn