Un chien enragé mord une fillette…la voisine tue l’animal à coups de couteau

Les faits se sont déroulés lundi après-midi à Aurignac, en Haute-Garonne.

Une fillette de 2 ans se trouvait dans son jardin lorsqu’elle a été attaquée par un chien enragé qui s’était introduit dans sa propriété.

Une voisine, témoin de la scène, s’est emparé d’un couteau et a poignardé à plusieurs reprises l’animal.

Grièvement mordue au visage, l’enfant a été transportée par hélicoptère au centre hospitalier de Purpan à Toulouse, dans le service dédié aux enfants, où elle sera opérée en urgence.

L’animal s’en est pris à deux autres personnes : la mère de la fillette, âgée de 23 ans, et une femme, âgée de 31 ans.

Source : F D