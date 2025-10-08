Il bat à mort sa compagne…et déclare qu’«elle est tombée dans les escaliers»

Jeudi matin, un homme a appelé les secours en expliquant qu’il venait de retrouver sa compagne inanimée en bas de leurs escaliers.

Les secours se sont rendus au domicile conjugal de Quillebeuf-sur-Seine, dans l’Eure. Ils n’ont pu que constater le décès de la femme, âgée de 58 ans.

Les gendarmes ont alors relevé sur le corps des contusions et des hématomes incompatibles avec l’hypothèse d’une chute accidentelle.

L’autopsie a révélé des marques de strangulation sur le cou et des blessures de défense.

Les investigation ont révélé que, la veille au soir, la quinquagénaire avait appelé un ami en disant qu’elle avait été frappée par son mari.

Cet ami est venu à leur domicile, a entrepris de la soigner et est reparti et après il n’a pas eu de nouvelles d’elle.

Le compagnon, âgé d’une soixantaine d’années, a été interpellé et placé en garde à vue. Cet homme a fait plusieurs années de prison en Italie pour trafic de drogue et a déjà été condamné en 2020 pour violences conjugales.

Il a été mis en examen pour meurtre et écroué.

Source : F D