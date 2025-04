Fin de cavale…le meurtrier de Aboubakar Cissé arrêté

C’est la fin d’une traque qui aura duré tout le week-end. Le suspect dans l’affaire du meurtre d’Aboubakar Cissé, dans une mosquée du Guard, s’est rendu de lui-même dans un commissariat en Italie, hier soir (27 avril). Le procureur de la République d’Alès, Abdelkrim Grini, s’est satisfait de cette issue : « Face à l’efficacité des moyens mis en place, l’auteur n’a eu pour seule issue que de se rendre et c’est la meilleure chose qu’il pouvait faire ».

Toutefois de nombreuses questions demeurent et la famille de la victime attend des réponses. « À ce stade, l’analyse des éléments connus ne laisse aucun doute : il s’agit d’une attaque de nature terroriste (…) le Parquet national antiterroriste (Pnat) doit se saisir de cette affaire sans délai », indiquaient conjointement Mourad Battikh et Sara Benlefki, avocats de la famille de la victime, dans un communiqué (27 avril).

Une procédure d’extradition vers la France va être initiée ce lundi pour qu’il soit rapatrié le plus vite possible. Né à Lyon en 2004, Olivier A., de nationalité française et sans emploi, était inconnu des services de police et de justice. Selon nos informations, il est issu de la communauté des gens du voyage.

Vendredi matin, à la mosquée de La Grand-Combe, il avait filmé le meurtre d’Aboubakar, un jeune fidèle habitué des lieux. Sur BFMTV dimanche soir, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a précisé que dans sa vidéo, face à sa victime agonisante, l’auteur des coups de couteau avait même « émis le souhait de devenir un tueur en série » en tuant « deux autres » personnes, aurait-il dit.

Après l’arrestation du tueur présumé, le ministre de l’Intérieur félicite sur X « les magistrats et les enquêteurs qui ont fait preuve d’une grande détermination et d’un grand professionnalisme qui a permis d’obtenir des résultats dans des temps très courts ». Cette interpellation est « une très grande satisfaction », s’est également félicité le procureur d’Alès, qui se réjouit de « la fin de cette chasse à l’homme ».

Vendredi matin (25 avril), Aboubakar Cissé a été tué dans la mosquée Khadidja de La Grand-Combe, au nord d’Alès (Gard). Âgé d’une vingtaine d’années, il aurait reçu entre 40 et 50 coups de couteau selon Abdelkrim Grini.