La Cour des comptes a demandé l’ouverture d’une information judiciaire contre 12 personnes dans son rapport sur la gestion du fonds Force Covid-19. Selon Source A, repris par Actusen, il s’agit de Lamine Diallo, Comptable sortant de l’établissement public de santé de niveau 1 de Kaffrine ; Ndiamé Ndiaye, directeur du Fonds d’Impulsion de la Microfinance ; Aliou Sow, directeur de l’Administration générale et de l’Equipement sortant du Ministère du Développement Communautaire, de l’Equité sociale et territoriale ; Mouhamadou Sène, directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère de la Jeunesse ; Madeleine Suzane LO, directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises.

Il y’a aussi Mouhamadou Bamba Amar, Aide comptable au Ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries, Ndèye Aminata Loum Ndiaye, directeur de l’Administration générale et de l’Equipement dudit ministère et Moustapha Diop, gestionnaire du compte bancaire «fonds d’appui à la petite et moyenne entreprise» ouvert à la BOA, Djiby DIAKHATE, Directeur de l’Administration général et de l’Equipement du Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, Léons Nzalley, directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère de la Communication et de la Culture ; Alassane Diallo, Directeur de l’Administration et de l’Equipement du Ministère des Mines et de la Géologie.