Force régionale contre le jihadisme : Abdoul Mbaye cogne sur la Cedeao

« Ils échouent à mettre en œuvre la monnaie unique Éco. Ils échouent à combattre le 3e mandat et autres coups de force constitutionnels. Par contre ils s’entendent pour monter une force armée commune qui sera dédiée à combattre les coups d’état militaires. Il serait souhaitable qu’ils commencent par lui donner mission d’éradiquer les terrorismes qu’ils n’arrivent pas à vaincre. Ils devront ensuite penser aux risques de la faire accueillir par une révolte populaire nationale lorsqu’un pays sera envahi pour réinstaller un tyran. Et puisque nous sommes dans des hypothèses et la projection militaire, le scénario d’un combat possible contre l’armée nigériane doit conduire au choix, dès à présent, des pays qui en auront la charge : leur bonne préparation est essentielle à leur possible succès », a réagi Abdoul Mbaye après l’annonce de la création d’une force régionale vouée à intervenir non seulement contre le jihadisme mais aussi en cas de coup d’Etat.