France : le jeune guinéen se masturbait dans la rue…devant des femmes

Un jeune guinéen a été arrêté par la police française. La raison, il se masturbait devant des femmes

Alpha Barry est accusé d’avoir agressé sexuellement une jeune femme et de s’être masturbé devant d’autres. L’homme de nationalité guinéenne a croisé le chemin d’une femme et a baissé son pantalon puis a commencé à se masturber en l’observant. Il s’est ensuite approché d’elle et a tenté de la caresser. Mais elle a réussi à fuir. Cinq jours plus tard, il croise une autre femme, et se masturbe devant elle aussi.

Au commissariat, Alpha Barry a voulu faire croire qu’il était mineur, mais l’enquête a permis de déterminer qu’il avait 26 ans. Il a écopé de dix mois de prison ferme.