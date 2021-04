France…les bars et les restaurants rouvrent à partir du 9 Juin

Les bars et restaurants rouvriront en France à partir du 9 juin date à laquelle le couvre-feu passera par ailleurs de 21h à 23h, a indiqué ce jeudi Emmanuel Macron dans un entretien à la presse quotidienne régionale française (PQR) . Par ailleurs, le président français a déclaré que les commerces, terrasses de bars et restaurants ainsi que les lieux culturels, dont les cinémas et les musées, pourront rouvrir trois semaines plus tôt, à partir du mercredi 19 mai.

Les salles de sport pourront rouvrir, avec respect de jauges et de protocoles adaptés, à partir du 9 juin. Les établissements sportifs accueillant des spectateurs pourront, eux, rouvrir le 19 mai, avec un maximum de 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur.

Et comme l’avait été déjà annoncé le gouvernement, les restrictions de circulations en journée prendront fin le 3 mai. Les Français pourront de nouveau se déplacer à plus de 10km de leur domicile et ils n’auront, donc, également plus besoin d’attestation.

Mais ces réouvertures se feront sous conditions. Les tables en terrasse seront limitées à 6 personnes, alors que les musées, monuments, cinémas, théâtres et salles de spectacle avec public assis pourront reprendre leur activité avec un maximum de 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur.