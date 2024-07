France : Macron a accepté la démission du gouvernement Attal

Emmanuel Macron a « accepté » mardi la démission de Gabriel Attal et de tous les ministres, qui assurent désormais « le traitement des affaires courantes jusqu’à la nomination d’un nouveau gouvernement », a annoncé l’Elysée dans un communiqué.

« Afin que cette période s’achève le plus rapidement possible, il appartient aux forces républicaines de travailler ensemble pour bâtir un rassemblement autour de projets et d’actions au service des Françaises et des Français », a affirmé la présidence de la République.