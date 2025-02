FSF : Elimane Lam se positionne pour remplacer Augustin Senghor

C’était dans les tuyaux. Dans un entretien accordé au journal spécialisé Record, Elimane Lam, membre du Comité exécutif de la la Fédération sénégalaise de football (FSF), annonce sa candidature à la présidence de l’instance dirigeante du football sénégalais. «Je suis un homme très ambitieux et pour accéder à la présidence de la FSF, je me verrais bien être le candidat du Manko (Union) qui nous a valu autant de bonheur depuis des années maintenant. Ma garantie est que je serai candidat non pas contre un homme mais plutôt pour une vision nouvelle du football sénégalais», décline-t-il.

L’interlocuteur du quotidien sportif de poursuivre : «Mon engagement est clair et c’est de toujours essayer de bâtir un football sénégalais plus professionnel, mieux organisé économiquement et plus puissant. Mon expérience de la gestion des clubs en Europe, mon réseau international et ma connaissance du football sénégalais me permettront d’apporter des solutions concrètes pour franchir un cap supplémentaire.»

Fixant le cap, il entend œuvrer «à une transition intelligente et constructive pour toutes les forces vives du football sénégalais y compris celles qui ont œuvré par le passé et qui peuvent contribuer à cette évolution.»

Elimane Lam de conclure : «Il ne s’agira jamais pour moi d’être dans l’opposition mais plutôt dans une continuité, consolider nos acquis pour l’amélioration du football sénégalais. Mon ambition a toujours été d’incarner cette nouvelle dynamique avec tous ceux qui veulent voir le Sénégal s’imposer durablement parmi les grandes nations du football mondial.»