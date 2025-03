Fuite de gaz sur le champ GTA : La réaction de l’État (document)

L’État du Sénégal sort, enfin, du silence, à la suite des révélations faisant état d’une fuite de gaz au champ Grand Tortue Aymehim que le Sénégal partage avec la Mauritanie. Dans un communiqué conjoint, le ministère des Énergies, du Pétrole et des Mines et celui de l’Environnement et de la Transition écologique ont fait savoir que l’État a pris toutes les dispositions pour que l’opérateur BP limite les impacts potentiels sur l’écosystème et qu’il trouve une solution rapide et pérenne pour résoudre l’incident.

Voici l’intégralité du communiqué :