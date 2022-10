Fuites de contrats…un ancien ministre au banc des accusés

Un ancien Ministre de la République, muté ailleurs, est accusé d’être l’instigateur et planificateur des fuites de contrats relayées dans la presse. Malheureux suite à sa mutation, il s’inscrit dans une logique de sabotage du travail de son successeur à son précédent poste. Ce Ministre identifié, soucieux de perdre ses possibilités d’empocher de fortes commissions serait l’auteur des fuites du contrat de fourniture d’armements signé entre le Ministère en charge de l’Environnement et une société dénommée La Vie Commercial Brokers, selon Leral. Ledit contrat visé a été publié et partagé en premier lieu par un réseau de journalistes. Par la suite, la grande offensive médiatique a été engagée avec des reprises dans beaucoup de journaux et sites d’informations.