Fuuta Tooro : lancement des activités du 250ᵉ anniversaire de la Révolution torodo et…

Le Comité d’organisation du 250ᵉ anniversaire de la Révolution du Fuuta Tooro a rendu public le programme officiel des célébrations marquant l’intronisation de l’Almaami Abdul Qaadiri Kan, premier Almaami du Fuuta Tooro en 1776. Une commémoration d’envergure nationale et internationale, destinée à revisiter une page majeure de l’histoire politique, religieuse et sociale du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest.

Les activités démarreront les 23 et 24 janvier 2026 à Kobilo, dans l’arrondissement de Thilogne (région de Matam), à l’occasion de la grande ziara annuelle. Le programme prévoit des prières, des récitals du Coran et des moments de recueillement à la mosquée de l’Almaami Abdul Qaadiri Kan ainsi que dans les cimetières abritant les sépultures de 99 saints. Des chants religieux et une conférence sur la vie et l’œuvre de l’Almaami sont également annoncés, en plus des allocutions des autorités religieuses, administratives et locales.

Le dimanche 25 janvier 2026, les activités se poursuivront à Gouriki, dans l’arrondissement de Kanel, avec des prières au mausolée de l’Almaami Abdul Qaadiri Kan, un récital de Coran et une conférence consacrée à son parcours et à son héritage.

Dans le prolongement de ces commémorations, un colloque scientifique international sur la vie et l’œuvre de l’Almaami Abdul Qaadiri Kan se tiendra à Dakar au mois d’avril 2026. Cette rencontre académique sera suivie d’une soirée culturelle, marquée par une interprétation dramatique d’une œuvre de Thierno Bocar Kane. La clôture des célébrations est prévue à Diourbel, en juin 2026, avec une grande soirée religieuse et culturelle et une rencontre familiale.

Pour rappel, l’année 1776 marque un tournant décisif dans l’histoire du Fuuta Tooro avec la révolution torodo, conduite par un groupe d’intellectuels et de chefs religieux sous l’impulsion de Cerno Sileymaani Baal. Ce mouvement mit fin à la dynastie des Deeniyankooɓe, fondée par Koli Tenguella Ba, et aboutit à l’avènement de l’Almamyat, un État théocratique reposant sur une charte fondatrice aux principes novateurs : unité du Fuuta, élection de l’Almaami, égalité devant la justice, protection des plus vulnérables, partage équitable des terres et droit à l’éducation pour tous.

Intronisé le 26 janvier 1776, l’Almaami Abdul Qaadiri Kan s’imposa comme le principal maître d’œuvre de cette révolution. Né vers 1726 à Paffa Warma, au Saalum, il régna durant près de 31 ans, jusqu’à son assassinat en 1807. Son action politique, économique, sociale, culturelle et religieuse transforma profondément le Fuuta Tooro, qui devint une terre de paix, de refuge et de rayonnement intellectuel et spirituel.

Le Comité d’organisation rappelle que l’État du Sénégal et l’UNESCO ont classé, dès 1990, la mosquée de Kobilo et le mausolée de Gouriki au patrimoine national et mondial, en reconnaissance de l’importance historique de l’Almaami Abdul Qaadiri Kan. À travers cette commémoration du 250ᵉ anniversaire, la famille de l’Almaami, en partenariat avec les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale, ambitionne de perpétuer son héritage, de le faire connaître aux jeunes générations et de promouvoir une relecture de l’histoire africaine fondée sur la vérité historique et les valeurs endogènes.

Selon le comité, cette célébration se veut également un appel à l’appropriation de l’histoire nationale, à la déconstruction des récits coloniaux, au renforcement de la recherche scientifique et à l’inspiration des valeurs de travail, de justice, de savoir et de solidarité léguées par les ancêtres.