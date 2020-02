Gala de lutte à Linguère : Daouda Sow parrain, Waly Ballago Seck attendu dans le Djolof…

Le Djolof va renouer avec les séances de lutte traditionnelle. En effet, «Kapy Production» qui s’active dans l’événementiel, vient d’initier un grand Gala de lutte à Linguère Commune. La structure pilotée par Cheikh Yaba Ndiaye, frère du Ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a, ainsi, fixé son dévolu sur un illustre et digne fils du terroir, en l’occurrence, Daouda Samba Ndiourwane Sow (dit Daouda Sow) pour le parrainer cette activité. Ce responsable politique de valeur du parti présidentiel(APR) dans la Commune de Barkédji (dep.Linguère) ne compte, ainsi, pas mégoter sur les moyens matériels et financiers un succès franc de cette fête de la jeunesse : «Je m’honore d’être le parrain du grand combat de lutte qui aura lieu le 08 Mars prochain. Je remercie et j’encourage tous les maîtres d’œuvre de cette manifestation, tous les responsables de «Kapy Production» d’avoir misé sur ma modeste personne pour le parrainage de ce gala. Je mettrai les moyens qu’il faut pour réussir le pari de l’organisation .Sur ce, je lance un appel à tous les fils du Djolof, à toutes les sensibilités politiques, bref, à tous ceux qui travaillent pour le développement, voire l’émergence du Djolof sans aucune coloration. Je crois dur comme fer que soutenir ces genres d’événement, c’est aussi soutenir la politique de jeunesse de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Ce dernier est d’avis que le Sénégal ne sera fera sans sa frange juvénile. Et c’est ce qu’a compris le Ministre Aly Ngouille Ndiaye qui n’a de cesse de consentir tout un trésor d’énergie en ce sens. Je remercie aussi sa femme Salimata Sow Ndiaye qui investit à fond pour l’aider partout où le besoin se fera sentir», a réagi le parrain. Le Directeur Financier de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie, de renchérir : « Nous voulons nous aligner derrière le Ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye pour accompagner la vision du Président Macky. Le Maire de Linguère est un développeur qui a la rage de faire et de bien faire les choses. Au niveau de tout le département de Linguère, ses actions parlent d’elles-mêmes ; elles sont visibles et perceptibles .Une seule chose n’obnubile : la réussite des ambitieux programmes et projets du Chef de l’Etat».

Rappelons que ce gala prévu le 08 Mars sera précédé par une série d’activités dont un méga- concert animé par Waly Ballago Seck(le 06), un cleaning day pour répondre à l’appel du Président Macky (le 07).

Le grand combat prévu au stade Cheikh Tacko de Linguère Commune, mettra aux prises Ameth Dème (Thiaroye Cap Vert) et Valdo (Boul Faalé).

Ibrahima NGOM Damel