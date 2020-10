Gamou 2020 : Le message de Macky Sall aux musulmans…

Le président Macky Sall s’est adressé aux musulmans du Sénégal et du monde à l’occasion de la célébration de la naissance du prophète Mouhamed (PSL), communément appelé Gamou. « À l’occasion de la commémoration du Maouloud, anniversaire de la naissance du prophète Mohammed (PSL), j’adresse mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux à la communauté musulmane du Sénégal et du monde », a écrit le Chef de l’Etat. Le président de la République, prie, par ailleurs, « qu’Allah exauce nos vœux pour un Sénégal de paix, de concorde et de progrès ».