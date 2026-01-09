Généralisation de l’indemnité de logement : Une avancée saluée par la Coalition Diomaye Président

La décision du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de généraliser l’indemnité de logement en faveur des travailleurs de l’État continue de susciter des réactions positives. Dans un communiqué officiel rendu public ce jeudi, la Coalition Diomaye Président a salué une mesure qu’elle qualifie de « décision sociale forte » et porteuse d’un impact concret sur les conditions de vie des agents concernés.

Selon la coalition, cette généralisation de l’indemnité de logement traduit la volonté affirmée des nouvelles autorités de placer la justice sociale, l’équité et l’amélioration du pouvoir d’achat au cœur de l’action publique. Elle s’inscrit, souligne le texte, dans le respect des engagements pris devant le peuple sénégalais lors de l’accession au pouvoir.

La Coalition Diomaye Président estime que cette mesure répond aux attentes légitimes des agents de l’État, qu’ils soient fonctionnaires ou non, tout en reconnaissant le rôle stratégique qu’ils jouent dans le bon fonctionnement du service public. Elle devrait également contribuer à l’instauration d’un climat social plus apaisé et à la consolidation de la cohésion nationale.

Au-delà de son impact immédiat, la coalition voit dans cette décision une illustration d’une gouvernance à l’écoute, soucieuse de corriger les inégalités héritées du passé et de bâtir un État plus juste et plus protecteur envers ses citoyens.

Réaffirmant son soutien total à l’action du Président de la République et du Gouvernement, la Coalition Diomaye Président encourage la poursuite des réformes structurelles engagées dans le cadre de la Vision Sénégal 2050. Elle appelle enfin l’ensemble des forces sociales et citoyennes à accompagner cette dynamique de transformation et de refondation, dans l’intérêt supérieur de la Nation.