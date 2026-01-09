Mali–Sénégal : Un quart de finale chargé d’histoire

Le premier quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 oppose ce vendredi 9 janvier, au stade de Tanger, le Mali et le Sénégal. Deux nations voisines qui partagent une histoire commune, mais dont la confrontation n’a pas tout à fait l’intensité d’un derby classique.

Séparés par 419 kilomètres de frontière, les deux pays ont brièvement formé une fédération au moment des indépendances, avec un drapeau, un hymne et une devise identiques : « Un peuple, un but, une foi ». Cette parenté historique nourrit l’idée d’un derby, même si l’ambiance autour de ce match reste mesurée. « C’est davantage un sujet de discussions familiales qu’un enjeu brûlant dans le vestiaire », confie l’attaquant malien El Bilal Touré.

Les Lions de la Teranga arrivent avec un statut solide : trois victoires en quatre matchs, dix buts inscrits et une défense rarement prise en défaut. Leur sélectionneur, Pape Thiaw, dont la mère est originaire du Mali, insiste sur la dimension fraternelle de ce duel, tout en rappelant que « pendant deux heures, ce sera une vraie opposition ». Le retour du capitaine Kalidou Koulibaly, suspendu lors du dernier match, renforce encore l’effectif sénégalais.

De son côté, le sélectionneur belge Tom Saintfiet reconnaît la puissance de l’adversaire mais refuse de céder à la peur. Son équipe n’a pas encore remporté de match dans ce tournoi, mais elle n’a pas non plus connu la défaite. Les Aigles ont éliminé la Tunisie aux tirs au but et résisté face à deux mondialistes, le Maroc et la Tunisie, parfois en infériorité numérique. « Cela prouve notre mentalité. Nos adversaires savent que nous ne lâcherons rien », assure El Bilal Touré.

Le Mali est la seule équipe parmi les huit quarts de finalistes à n’avoir jamais soulevé la CAN. Pour Saintfiet, cette donnée est une source de motivation : « C’est notre moment », affirme-t-il.

Ce quart de finale promet donc une opposition entre une équipe sénégalaise sûre de ses forces et un Mali déterminé à déjouer les pronostics, dans une rencontre où l’histoire commune des deux nations ajoute une dimension particulière.