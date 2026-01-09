Nécrologie : Décès de la mère de Moussa Bocar Thiam

Maitre Moussa Bocar Thiam, ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, a annoncé ce vendredi le décès de sa mère, Khadidiatou Ba. L’avocat a rendu un hommage émouvant à celle qu’il décrit comme « une femme digne et pieuse ».

« Ina lilahi wa ina ileyhi radjihone. Je viens de perdre ma maman Khadidiatou Ba », a-t-il écrit. L’ancien ministre décrit sa défunte maman comme « une femme digne et pieuse, une mère dévouée et protectrice ». Il a souligné les qualités exceptionnelles qui faisaient d’elle un modèle : « Une femme modèle par sa générosité, sa fidélité, sa loyauté et sa résilience. »

« Avec sa disparition, nous perdons une conseillère avisée et ouverte d’esprit, une fédératrice et un pilier essentiel de la famille », a confié Me Thiam.

L’avocat et ancien membre du gouvernement a formulé une prière pour le repos de l’âme de sa mère : « Je prie Allah Le Très Miséricordieux de l’accueillir parmi Ses Privilégiés au Paradis et de nous couvrir de Ses Grâces dans ces moments douloureux. »

Les obsèques se dérouleront selon le programme suivant : levée du corps ce vendredi à 15 h à la mosquée des HLM Grand-Yoff, située à côté de la Brioche dorée en face de l’arrêt BRT. L’enterrement est prévu demain samedi à Ourossogui.

La cérémonie de prière du 3e jour est fixée au lundi 12 janvier à Hann Marinas