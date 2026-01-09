Affaire ASER : Jean Michel Sène invite TAS à un débat télévisé

Le directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) Jean Michel Sène ne met pas de gangs pour répondre aux allégations du député Thierno Alassane Sall dans l’affaire du présumé détournement de 37 milliards au sein de l’ASER .À l’en croire, M. Sall fait le tour des radios et télés pour raconter des contrevérités et des accusations mensongères .

« Qu’il dise clairement que c’est Jean-Michel Sène qui a détourné les 37 milliards. Il n’ose pas prononcer mon nom parce qu’il sait qu’il raconte des contrevérités sinon j’allais le traduire en justice et il sait ce qui l’attend », avertit-il dans des propos repris par Seneweb.

Au moment où il continue à parler d’un présumé détournement de 37 milliards au sein de l’ASER mes services sont entrain de raccorder plusieurs localités de l’électricité a déclaré Jean Michel Sène

M. Sène se dit prêt à débattre avec lui pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur ce dossier « je l’invite solennellement à venir avec son ami qu’i l’informe Seydou Kane sur un plateau radiotélévisé pour tirer au clair cette affaire » affirme-t-il.

Le directeur général de l’ASER s’exprimait en marge de la mise sous électricité du village de Diéri Birane et de huit autres localités du département de Linguère.