Lutte contre les trafics : Importantes saisies de drogue et de cigarettes par la gendarmerie

Dans le cadre de sa mission de sécurisation du territoire, la Gendarmerie nationale a réalisé d’importantes opérations ayant conduit à la saisie de drogue et de produits de contrebande.

Dans la nuit du 6 au 7 janvier 2026, les éléments du point d’appui de Mandancoly, renforcés par la Brigade de Khossanto, ont mené une patrouille pédestre au cours de laquelle ils ont découvert neuf (09) bidons de vingt (20) litres, chacun contenant neuf (09) plaquettes de chanvre indien. La drogue, dissimulée dans les buissons, représentait un poids total de soixante-deux kilos trois cent soixante-dix grammes (62,370 kg).

Dans la même dynamique de lutte contre les activités illicites, les gendarmes du point d’appui de Daloto ont procédé à la saisie d’une (01) moto transportant un chargement de contrebande composé de trois cent trente-cinq (335) caisses de cigarettes.

Ces opérations s’inscrivent dans la stratégie de la Gendarmerie visant à lutter efficacement contre les trafics de drogue et de marchandises prohibées, qui constituent une menace pour la sécurité et l’économie nationale. Les enquêtes ont été ouvertes afin d’identifier et d’interpeller les auteurs de ces faits.