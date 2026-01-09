Keur Massar : la Gendarmerie démantèle un réseau de production et de diffusion de vidéos intimes

La Brigade de Recherches de Keur Massar a procédé, le 2 janvier 2026, au démantèlement d’un vaste réseau présumé spécialisé dans la production et le partage de vidéos à caractère intime sur des plateformes pornographiques en ligne.

Selon les informations issues de l’enquête, le cerveau de ce réseau entretenait des relations étroites avec deux administrateurs de sites pornographiques opérant depuis l’Europe, connus sous les pseudonymes « Moustapha » et « RENIWA ». Ces derniers assuraient le financement intégral de la production des contenus, depuis la réalisation jusqu’à leur diffusion sur des plateformes spécialisées.

Les investigations ont révélé que les acteurs et actrices apparaissant dans ces vidéos étaient, pour la plupart, recrutés dans le milieu de la prostitution. Les tournages se faisaient localement et les contenus produits généraient d’importantes recettes, constituant ainsi une activité lucrative et structurée.

L’opération menée par la Gendarmerie a permis, dans un premier temps, l’interpellation d’un individu en possession de cent cinquante-deux (152) vidéos liées aux faits incriminés, stockées dans la mémoire de son téléphone portable. La poursuite des investigations a conduit à l’arrestation de l’ensemble des personnes impliquées dans ce réseau.

Au cours de cette opération, plusieurs caméras ainsi que divers supports numériques contenant des vidéos en lien avec les faits ont été saisis. Les mis en cause ont été placés à la disposition de la justice pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit afin d’identifier d’éventuelles ramifications supplémentaires, notamment à l’international.