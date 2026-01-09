Nioro : Démantèlement d’un réseau de trafic international de drogue

La Brigade territoriale de Nioro a mené, le jeudi 8 janvier 2026, une opération ayant abouti au démantèlement d’un réseau de trafic international de drogue.

Cette intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un trafic de stupéfiants en provenance d’un pays limitrophe. Sur la base de ces informations, les éléments de la Brigade territoriale de Nioro ont conduit des investigations approfondies qui ont permis d’identifier un individu suspecté d’être impliqué dans ce trafic.

Les opérations ont conduit à la perquisition de son domicile, situé au village de Dinguiraye, dans la commune de Paoscoto. Cette perquisition a permis la saisie de quatre (04) kilogrammes de chanvre indien.

Au cours de l’intervention, le mis en cause ainsi que son complice ont été interpellés. Les deux individus, de nationalité sénégalaise, ont été placés à la disposition de la justice pour les besoins de l’enquête.