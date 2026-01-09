CAN 2026 : Le Sénégal rejoint les demi-finales après sa victoire sur le Mali

Le Sénégal poursuit son aventure en Coupe d’Afrique des Nations. Les Lions de la Teranga se sont imposés face au Mali (1-0) en quart de finale, décrochant ainsi une septième qualification historique pour le dernier carré de la compétition. Iliman Ndiaye, auteur du seul but de la rencontre, a offert aux siens une victoire précieuse.

La rencontre démarre sur un rythme élevé. Dès les premières minutes, le Mali met la pression et croit obtenir un penalty après un contact entre Koulibaly et Sinayoko. La VAR confirme finalement la décision de l’arbitre : pas de faute. Les Aigles dominent alors la possession, tandis que le Sénégal tente de répondre par des attaques rapides sur les ailes, notamment grâce aux accélérations d’El Hadji Malick Diouf.

À la 27e minute, Krepin Diatta trouve un espace côté droit et envoie un centre dans la surface. Le gardien malien Djigui Diarra manque son intervention, permettant à Iliman Ndiaye de surgir et d’inscrire le but décisif. Portés par cette ouverture du score, les Lions multiplient les tentatives : Pape Gueye frôle le poteau, Mané teste Diarra sur coup franc. Juste avant la pause, Yves Bissouma est expulsé, laissant le Mali à dix.

Au retour des vestiaires, le Sénégal contrôle le jeu mais reste sous la menace des contres maliens. Sinayoko et Coulibaly manquent de peu l’égalisation après une erreur de Mendy. Les Lions répliquent par une série d’occasions : Idrissa Gana Gueye, Mané et Pathé Ciss obligent Diarra à plusieurs arrêts spectaculaires. Le gardien malien, en état de grâce, repousse toutes les offensives sénégalaises.

Malgré l’entrée de jeunes joueurs comme Ibrahim Mbaye et Lamine Camara pour maintenir l’intensité, le Sénégal ne parvient pas à faire le break. Pathé Ciss, solide malgré un choc, continue de dicter le tempo mais bute lui aussi sur la défense malienne. Le score reste figé jusqu’au coup de sifflet final.

Avec ce succès, les hommes de Pape Thiaw valident leur billet pour les demi-finales de la CAN. Ils affronteront le vainqueur du duel entre l’Égypte et la Côte d’Ivoire le 14 janvier, avec l’ambition de poursuivre leur quête vers un nouveau sacre continental.