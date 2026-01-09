Fatick : Un individu déféré pour vols en réunion sur un chantier

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Fatick a déféré, le mardi 07 janvier 2026, un individu devant le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Fatick pour association de malfaiteurs et vols en réunion avec usage de moyen de locomotion.

Les faits font suite à une plainte déposée le 04 janvier 2026 par le responsable d’un chantier de construction (R+3), situé derrière le Conseil départemental de Fatick. La victime dénonçait des vols répétés de fils électriques et de matériel de plomberie, occasionnant un important préjudice.

Dans le cadre de l’enquête ouverte par la Sûreté urbaine, un transport sur les lieux a permis la saisie d’un sac contenant une partie du matériel dérobé, ainsi que d’un téléphone portable égaré par les auteurs lors de leur fuite. L’exploitation technique de cet appareil a conduit à l’identification et à l’interpellation de l’un des mis en cause.

Les policiers ont également procédé à la saisie de la motocyclette utilisée par les suspects pour commettre les forfaits. Le préjudice est estimé par la victime à 2 252 000 FCFA.

Le second individu impliqué dans cette affaire est actuellement en fuite et fait l’objet de recherches actives menées par les services de police.