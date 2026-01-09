CAN 2026 : Le Maroc rejoint le dernier carré

Le Maroc poursuit son parcours sans accroc dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Vendredi soir à Rabat, les Lions de l’Atlas ont dominé le Cameroun (2-0) en quart de finale, validant leur billet pour les demi-finales. Face à une équipe camerounaise jeune mais séduisante depuis le début du tournoi, les Marocains ont fait parler leur expérience et leur réalisme.

Sous les yeux de plus de 60 000 supporters, le pays hôte a pris l’avantage dès la première période grâce à Brahim Diaz. L’attaquant, déjà en grande forme depuis le début de la compétition, a inscrit son cinquième but du tournoi à la 26e minute, consolidant sa place de meilleur buteur.

En seconde période, le Maroc a continué à contrôler le rythme du match. À la 74e minute, Ismaël Saibari a doublé la mise, mettant définitivement son équipe à l’abri. Le Cameroun, malgré quelques séquences offensives, n’a jamais réussi à renverser la tendance face à une défense marocaine solide et disciplinée.

Avec ce succès, les Lions de l’Atlas rejoignent le Sénégal dans le dernier carré. Ils affronteront mercredi prochain le vainqueur du choc entre l’Algérie et le Nigeria, programmé samedi à 16h00 GMT. Cette rencontre sera arbitrée par le Sénégalais Issa Sy, ajoutant une touche supplémentaire de prestige à ce duel attendu.