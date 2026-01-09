Elinkine : Une pirogue partie en mer depuis fin décembre 2025 portée disparue

Des pêcheurs partis en mer depuis le 27 décembre 2025 n’ont plus donné signe de vie, à Elinkine, dans le département d’Oussouye. Des équipes parties à leurs recherches depuis cinq jours sont rentrées bredouilles. Au sein de la communauté de pêcheurs du village, c’est l’inquiètude.

Selon des informations de Seneweb, l’équipage a appareillé le matin du samedi 27 décembre 2025, en direction des eaux de la Guinée-Bissau. Sept pêcheurs étaient à bord de la pirogue à son départ du quai de pêche d’Elinkine. Ils devaient rentrer cinq jours après leur départ.

Selon les responsables du quai de pêche d’Elinkine, une première équipe de recherches a été envoyée il y a cinq jours. Une autre a poursuivi les recherches, en vain.