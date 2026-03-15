Gestion à la CDC : Fadilou Keita dénonce des projets inachevés

Le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Fadilou Keita, a dressé un bilan alarmant de la gestion héritée au sein de l’institution lors de son passage dans l’émission « En Vérité » sur Radio Sénégal. Il a révélé qu’à sa prise de fonction, les comptes de la CDC ne disposaient que de moins de « 270 millions de francs CFA », un montant dérisoire pour une structure chargée de piloter des projets d’investissement d’envergure nationale.

« Cette situation financière critique a été portée à l’attention du Président Bassirou Diomaye Faye, qui a immédiatement dépêché une mission de l’Inspection générale d’État (IGE) pour auditer l’institution, ses filiales et ses principaux projets, dont les conclusions ont déjà été transmises au Premier ministre puis à la justice pour exploitation », a-t-il fait savoir.

Au cœur des griefs formulés par le nouveau Directeur général figurent des « retards abyssaux et des surcoûts injustifiés sur des chantiers emblématiques ». Le projet de Bambilor, lancé en 2011, est cité comme un cas d’école de mauvaise gestion puisqu’il n’est toujours pas finalisé près de quinze ans plus tard, malgré l’injection de 15 milliards de francs CFA.

Concernant la Tour des Mamelles, Fadilou Keita a dénoncé une explosion budgétaire, le coût de l’édifice étant passé de 29 milliards à 41 milliards de francs CFA, tandis que son achèvement nécessite encore 2 milliards de francs CFA supplémentaires. Ce retard de livraison engendrerait un manque à gagner de 20 milliards de francs CFA, sachant que la tour est censée générer des revenus mensuels d’environ 500 millions de francs CFA une fois opérationnelle.

La gestion du patrimoine foncier de la CDC est également au centre de soupçons d’irrégularités majeures avec des inscriptions de charges s’élevant à plusieurs milliards de francs CFA sur certains terrains. Fadilou Keita pointe une « complicité présumée de responsables administratifs » dans ces opérations qui paralysent aujourd’hui le développement de nouveaux programmes.

Pour stopper l’hémorragie, « l’IGE avait ordonné la suspension temporaire de toutes les transactions foncières de la CDC, une mesure qui n’a été levée que trois mois auparavant » a-t-il indiqué. L’objectif affiché par la nouvelle direction est désormais d’assainir les finances et de relancer les projets stratégiques dans le cadre des réformes de transparence engagées par les autorités.