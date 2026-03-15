Sénégal : Inquiétude face à l’importation illégale de cuisses de poulet

La filière avicole sénégalaise tire la sonnette d’alarme face à la recrudescence des importations frauduleuses de cuisses de poulet. Les professionnels dénoncent une menace économique et sanitaire grandissante, appelant les autorités à renforcer la protection de la production locale.

Au cours du mois dernier, les services douaniers ont intercepté plus de 28 tonnes de cuisses de poulet lors d’opérations de contrôle. Des saisies similaires ont été signalées dans plusieurs régions, confirmant l’ampleur du phénomène.

L’aviculture occupe une place essentielle dans l’économie nationale, générant plus de 100 000 emplois directs et indirects et mobilisant des investissements de plusieurs milliards de francs CFA. Pour les acteurs de la filière, l’arrivée massive de produits de contrebande met en péril ces acquis.

Le docteur Mamadou Ba, secrétaire général de l’Interprofession avicole du Sénégal (IPAS), exprime sa vive inquiétude : « La douane sénégalaise a saisi le mois passé plus de 28 tonnes. Dans tous les départements, les collègues poursuivent les opérations. Cette recrudescence nous inquiète. »

Au-delà de l’impact économique, les professionnels alertent sur les dangers pour la santé publique. La rupture fréquente de la chaîne de froid lors du transport et de la distribution de ces produits illégaux expose les consommateurs à des risques sanitaires.

Autre dérive constatée : certains importateurs n’hésitent pas à imiter les marques locales, une pratique assimilée à de la contrefaçon.

Face à cette situation, l’IPAS annonce son intention de saisir la justice. Une plainte sera déposée auprès du Procureur de la République afin que les contrevenants soient poursuivis.

Les acteurs de la filière espèrent désormais une réaction ferme des autorités pour protéger la production nationale, préserver les emplois et garantir la sécurité alimentaire des consommateurs sénégalais.