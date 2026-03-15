Présidentielle au Congo-Brazzaville : Une participation timide

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche matin au Congo-Brazzaville dans une atmosphère morose, marquée par une faible affluence et un climat de résignation. À 82 ans, Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis près de quatre décennies, apparaît comme le grand favori de ce scrutin présidentiel, malgré les appels au boycott de l’opposition et les craintes d’une abstention massive.

Ancien chef d’État de 1979 à 1992, revenu au pouvoir par les armes en 1997 après une guerre civile, Sassou Nguesso avait été réélu en 2021 avec plus de 88 % des voix. Cette fois encore, six candidats peu connus lui font face, sans réelle chance de bouleverser le résultat attendu.

À Brazzaville, la journée électorale s’est déroulée dans un silence pesant : internet et téléphonie ont été coupés dès l’aube, la circulation automobile interdite, et seuls les véhicules militaires patrouillaient dans des rues désertes. Dans plusieurs bureaux de vote, le matériel électoral n’était pas complet à l’heure d’ouverture. À l’école primaire Pierre Ntsiete, à Ouenze, seules quelques enveloppes avaient été déposées dans l’urne à 9 heures.

Les électeurs se sont présentés au compte-gouttes, souvent réticents à témoigner. Une habitante, Georgine, confiait avoir voté pour Sassou Nguesso, qu’elle considère comme garant de la paix, tout en reconnaissant travailler pour le parti au pouvoir.

Les principaux partis d’opposition ont refusé de participer, dénonçant un processus jugé ni libre ni transparent. Deux figures de la présidentielle de 2016, Jean‑Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, restent emprisonnées après avoir été condamnées à 20 ans de détention pour atteinte à la sécurité intérieure.

ONG et société civile pointent régulièrement les restrictions aux libertés publiques et les pressions exercées sur les opposants. Depuis 2002, chaque victoire de Sassou Nguesso est contestée par ses adversaires.

Durant sa campagne, le président sortant a mis en avant ses réalisations économiques : infrastructures modernisées, développement du gaz et de l’agriculture pour tendre vers l’autosuffisance. Le pétrole et le gaz représentent l’essentiel des revenus de l’État, avec une croissance estimée à 2,9 % en 2025. Pourtant, près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale.

Ses détracteurs dénoncent une corruption endémique et des détournements massifs de la rente pétrolière. La famille présidentielle a été visée par plusieurs enquêtes, notamment en France, dans l’affaire des « biens mal acquis ». Sassou Nguesso promet désormais de « moraliser la vie publique » et de numériser les finances de l’État.

La Constitution lui interdit de se représenter en 2031, ce qui pose la question de sa succession. Le président affirme qu’il ne restera pas « une éternité au pouvoir » et que « le tour des jeunes viendra », sans désigner de dauphin. Parmi les noms cités figure celui de son fils, Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale.