Mort de Jürgen Habermas, figure majeure de la philosophie contemporaine

Le philosophe allemand Jürgen Habermas est décédé samedi 14 mars à l’âge de 96 ans, à Starnberg, dans le sud de l’Allemagne, a annoncé sa maison d’édition Suhrkamp Verlag. Considéré comme l’intellectuel le plus influent de sa génération, il avait consacré sa vie à lier pensée et action, philosophie et engagement public.

Habermas voyait dans la construction d’une Europe fédérale le seul antidote à la résurgence des nationalismes. Jusqu’à ses dernières années, il plaidait pour un projet politique commun afin d’éviter au continent de retomber dans les rivalités destructrices du XXe siècle. Installé depuis longtemps en Bavière, il continuait à intervenir régulièrement dans le débat public.

Son parcours fut marqué par une volonté constante de confronter la philosophie aux enjeux de société. Porte-voix de la contestation étudiante dans les années 1960, il devint plus tard critique des dérives d’un « fascisme de gauche ». Dans les années 1980, il s’opposa vigoureusement à l’historien Ernst Nolte, qu’il accusait de minimiser les crimes nazis. En 1989, il dénonça une réunification allemande guidée avant tout par les impératifs économiques.

Né en 1929 à Düsseldorf, marqué dans son enfance par un handicap d’élocution, Habermas développa très tôt une réflexion sur la dimension sociale de la vie humaine. Sa « théorie de l’agir communicationnel », élaborée à la fin des années 1970, demeure la pierre angulaire de son œuvre. Elle place la communication au cœur de la démocratie et de la vie collective.

Successeur de Max Horkheimer à l’université de Francfort, Habermas dirigea ensuite l’Institut Max Planck des sciences sociales à Starnberg, avant de revenir enseigner la philosophie à Francfort jusqu’à sa retraite en 1994. Son autorité intellectuelle et morale lui valut de nombreuses distinctions internationales.