Gestion du PDLI : Me Djibril War actionne ses collègues députés pour y voir plus clair…

L’honorable député Maître Djibril War invité, récemment, d’une télévision de la place, a entrepris de saisir le bureau de l’Assemblée Nationale pour constituer une Commission d’ Enquête Parlementaire aux fins de recueillir des éléments d’information sur la gestion du Programme Décennal de Lutte contre les Inondations(PDLI) ce, conformément aux dispositions de l’article 48 du Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale.

Cette Commission pourra, à l’en croire, en tant que de besoin, va solliciter les services d’un sachant, à savoir des experts agréés de l’Ordre National des experts agréés du Sénégal pour des opérations de vérification comptable, financières et fiscales, foncières et hydraulique et mécanique.

La commission à la fin de sa mission, pourra faire un rapport qui sera remis au bureau de l’Assemblée Nationale qui se réunira, ensuite, pour donner des suites aux travaux de la Commission.

Par ailleurs, les députés ont constitué une commission pour une mission parlementaire sur le terrain , en allant vers les zones touchées et rencontrer les populations sinistrées.

Il faut rappeler que le Président Macky Sall a dégagé un fonds de 10 milliards de nos Francs, dont 3 milliards affectés directement aux populations victimes, les 7 autres à l’acquisition de matériels pour juguler l’envahissement des sites par les eaux pluviales.

Me War a aussi mis cette tribune télévisuelle à profit pour se féliciter de la manifestation de solidarité et de compensation à l’endroit de ces victimes de la furie des eaux : « Nous saluons l’élan de solidarité des bonnes volontés et, notamment , la Première Dame qui est toujours constante dans sa générosité pendant que certains, sans pudeur, font de la désolation leur fonds de commerce en infiltrant les populations par des activistes leurs militants. Quelle honte ! », a laissé entendre le célèbre parlementaire.

Ibrahima NGOM