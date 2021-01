Golf-Sud : Un charretier assène 13 coups de couteau …au forgeron

La prison à perpétuité a été requise, hier, contre un charretier nommé Malick Seck, âgé de 28 ans. Il est jugé hier par la chambre criminelle de Dakar pour crime d’assassinat. Il avait planté 13 coups de couteau au forgeron Ibrahima Thiam, rapporte L’Observateur.

Selon le journal, le meurtrier a accusé le forgeron d’avoir blessé son cheval en ferrant les sabots. Et avait demandé à la victime de participer aux frais médicaux de la bête estimés à 30.000 Fcfa. Ce dernier refuse au motif qu’il n’a pas d’argent. S’en est suivi des échanges aigres-doux qui ont abouti à une bagarre. Le charretier brandit son couteau qu’il avait dissimulé sous ses habits et lui plante 13 coups. Le forgeron se vide son sang et meurt sur le coup.

Il sera fixé sur son sort le 20 janvier prochain, jour du délibéré.