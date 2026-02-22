​Golf Sud : Un individu arrêté pour «tentative de viol» sur une malade mentale

Le Commissariat d’arrondissement de Golf Su a interpellé, le 21 février 2026, un individu. Il est accusé de «tentative de viol» sur une personne souffrant de déficience mentale.

Cette interpellation fait suite à un renseignement téléphonique signalant qu’un individu tentait d’abuser d’une femme vulnérable à la Cité SHS. Immédiatement mobilisée, la Brigade de recherches s’est déportée sur les lieux, où elle a appréhendé le suspect avant de le conduire au siège du service pour les nécessités de l’enquête.

Selon les déclarations d’un témoin oculaire, son attention a été attirée par le comportement suspect du mis en cause, lequel entraînait la victime vers un bâtiment isolé. En les suivant, le témoin a surpris l’individu au moment où il s’apprêtait à passer à l’acte, d’après le communiqué de la police. C’est sur ces entrefaites que l’intervention de la police a permis son arrestation.

Interrogé sommairement, le mis en cause aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a été placé en garde à vue pour «tentative de viol» sur une personne particulièrement vulnérable (une déficience mentale).