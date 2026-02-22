Le COUD annonce la réouverture «progressive» des six campus sociaux

La direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) annonce que «la réouverture des six campus sociaux» se «fera de manière progressive», à partir du jeudi 26 février 2026 dès 9 heures, afin «d’accompagner les activités pédagogiques», dans un communiqué.

Le COUD précise néanmoins que «pour des raisons de sécurité, les pavillons B et F ne sont pas disponibles». Il convient de noter que le 09 février, lors des violences policières, l’étudiant Abdoulaye Ba a succombé de ses blessures, après avoir chuté du Pavillon F du campus social de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, selon les révélations du Procureur de la République, Ibrahima Ndoye.

«Toutes les activités politiques, toutes les manifestations culturelles à connotation ethnique ou régionaliste sont formellement interdites. Tous les résidents sont invités au respect du règlement intérieur, à la compréhension, à la discipline et à la responsabilité, pour un campus de solidarité et de paix totale», ajoute la note du COUD.

Pour rappel, les campus sociaux ont été fermés par les autorités universitaires après le drame du 09 février. Contre l’avis du Conseil académique de l’UCAD, les enseignants et les étudiants avaient conditionné la reprise des cours par la réouverture des campus, la libération des étudiants arrêtés et la manifestation de la vérité sur les circonstances du décès d’Abdoulaye Ba.