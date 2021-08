Alerte ! Google va bloquer la connexion des anciens smartphones

Google va bloquer la connexion des anciens smartphones à partir de septembre prochain

Selon la société, cette mesure est prise afin de protéger la confidentialité des comptes des utilisateurs, qui ne peuvent plus être aussi sécurisés que sur les versions les plus récentes

Les applications Google Maps, YouTube ou encore Gmail ne seront plus accessibles après la date limite (illustration).

Les smartphones fonctionnant sous Android 2.3.7 ou une version antérieure n’auront plus accès aux services de Google à partir du 27 septembre, a annoncé l’entreprise ce mardi. Afin de justifier cette décision, Google a mis en avant ses « efforts permanents pour assurer la sécurité des utilisateurs », leurs comptes ne pouvant plus être aussi sécurisés que sur les versions les plus récentes, relate Phonandroid.

Ainsi, le géant californien a recommandé aux personnes concernées d’opter « pour une version plus récente d’Android, la 3.0 » ou une déclinaison ultérieure. Parmi les applications Google qui ne seront plus disponibles à partir du 27 septembre figurent notamment Google Maps, YouTube ou encore Gmail. Après la date butoir, le système ne reconnaîtra plus les identifiants et mots de passe des clients utilisant un système d’exploitation trop ancien et un message d’erreur s’affichera.

Possibilité de passer par la version Web des applications

Les propriétaires d’un smartphone ne permettant pas une mise à jour d’Android auront malgré tout la possibilité de continuer à utiliser certains des portails de Google en passant par leurs versions Web. Leur compte Google sera par exemple accessible via l’URL myaccount.google.com et leur messagerie Gmail sur mail.google.com. L’autre solution reste d’acheter un terminal plus récent, ajouté Phonandroid.

Les utilisateurs d’une version d’Android 2.3.7 ou ultérieure seront également dans l’impossibilité de se connecter avec leur identifiant et leur mot de passe s’ils créent un nouveau compte Google sur leur smartphone ou s’ils suppriment leur compte et tentent de le rajouter. Cela ne fonctionnera pas non plus s’ils rétablissent les paramètres d’usine sur leur téléphone ou s’ils modifient leur mot de passe.