Mamadou Goumbala, responsable du parti Rewmi était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall Niang. Ancien numéro 2 du parti de l’AFP de Moustapha niasse, il est aujouerd’hui responsable du parti Rewmi de Idrissa Seck dit Idy. « Je suis avec Idrissa Seck qui me sollicite tous les jours. Je reconnais en Idrissa Seck sa piété. Il ne parle pas beaucoup et écoute attentivement. Il est mouride et je n’ai pas vu en lui une arrogance. C’est un chef religieux qui m’a demandé de soutenir le Président du Rewmi. Il sera Président s’il continue dans cette logique. Il vient d’une campagne électorale il y a 6 mois et il est normal qu’il se terre chez lui. Il a envoyé Déthié Fall au dialogue politique. Le problème d’Idrissa Seck et les sénégalais c’est que son discours ne laisse personne indifférente. »