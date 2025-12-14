Gouvernance et reddition des comptes : Elimane Haby Kane salue la volonté du Président mais attend des résultats

Sociologue et président du think tank Legs Africa, Elimane Haby Kane estime que le Président Bassirou Diomaye Faye a affiché une « volonté affirmée » en matière de reddition des comptes, même si les « résultats concrets » tardent encore à se faire sentir dans le quotidien des Sénégalais.

Invité de l’émission Objection sur Sud FM, ce dimanche, le panafricain et promoteur de la « citoyenneté transformatrice » a souligné que le chef de l’État « a donné très tôt le ton », en insistant fortement sur les questions de gouvernance, de transparence et de redevabilité. Toutefois, selon lui, cette volonté politique peine encore à se traduire « en pratique » dans l’action publique.

Elimane Haby Kane a notamment regretté la non-publication de l’ensemble des rapports de gouvernance, pourtant promise par le Président Faye avant et après son élection. « Il y a d’autres lois votées qui renforcent le dispositif de redevabilité et de contrôle. Le Président avait beaucoup insisté sur la publication des rapports, mais certains ne sont toujours pas rendus publics », a-t-il déploré, appelant l’exécutif à aller « jusqu’au bout » de ses engagements, d’autant plus que « la demande citoyenne est forte ».

Le sociologue s’est néanmoins félicité de la mise en œuvre effective de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), tout en estimant que le chef de l’État « a traîné les pieds » après son élection pour en assurer le fonctionnement.

Enfin, constatant que l’OFNAC est composé « presque exclusivement de juristes et de magistrats », Elimane Haby Kane a invité l’État à revoir sa composition. Selon lui, la lutte contre la fraude et la corruption recouvre « des dimensions très importantes qui ne relèvent pas uniquement du droit », plaidant ainsi pour une approche plus pluridisciplinaire afin de renforcer l’efficacité de l’institution.