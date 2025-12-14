Indemnisation des victimes : Elimane Haby Kane critique l’approche du gouvernement

Sociologue et président du think tank Legs Africa, Elimane Haby Kane a estimé, ce dimanche, que « la manière et l’approche utilisées » par le gouvernement pour indemniser les victimes des événements politiques survenus entre 2021 et 2024 « ne sont pas les meilleures dans un État de droit ».

Invité de l’émission Objection sur Sud FM, le sociologue s’est montré catégorique sur la nécessité de respecter des principes d’équité et de justice. « On ne peut pas choisir d’indemniser certaines victimes sans des critères clairs d’équité. La justice devrait précéder. Il fallait accélérer les procédures afin de situer les responsabilités et d’identifier clairement les victimes », a-t-il déclaré.

Poursuivant son analyse, Elimane Haby Kane a pointé du doigt la loi d’amnistie, qu’il considère comme « une première barrière » et une « entrave » à la manifestation de la vérité. Selon lui, tant que cette loi demeure en vigueur, il sera difficile de situer les responsabilités avant d’envisager une indemnisation. « Il y a un sérieux problème qui mérite d’être réglé. Il faut enlever cette loi d’amnistie. La justice devrait précéder », a-t-il insisté, disant ne pas comprendre « pourquoi le régime ne veut pas prendre les choses en main ou changer de posture ».

Pour rappel, les événements politiques de 2021 à 2024 ont fait de nombreuses victimes, parmi lesquelles des personnes décédées, blessées ou amputées. À la suite de ces violences, les nouvelles autorités ont procédé à l’indemnisation de certaines victimes, alors même que les procédures judiciaires n’ont pas encore permis d’établir clairement les responsabilités.

Lors de la « Journée des martyrs », tenue le 7 décembre dernier, le Premier ministre Ousmane Sonko avait toutefois assuré que justice serait rendue, en réponse aux critiques dénonçant la lenteur des procédures judiciaires en cours.