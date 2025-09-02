Grand Yoff : cinq individus arrêtés pour agression armée et vol

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, dans la nuit du 31 août au 1ᵉʳ septembre, à l’arrestation de cinq individus impliqués dans une agression armée et un vol en réunion.

Selon les informations recueillies, deux hommes ont porté plainte après avoir été violemment attaqués par un groupe de jeunes devant un bar du quartier Arafat. Les agresseurs s’étaient emparés de leurs téléphones portables, l’un dans le secteur de Makka II et l’autre à Arafat.

Grâce au témoignage déterminant d’un témoin oculaire, les enquêteurs sont parvenus à identifier et localiser les suspects dans leur repaire, connu sous le nom de « Réseau ». Les forces de l’ordre ont procédé à leur interpellation et saisi un couteau de 37 cm utilisé lors des agressions.

Présentés au commissariat, les mis en cause ont été formellement reconnus par les victimes et le témoin, aussi bien par leurs visages que par leurs vêtements. Au cours de leur audition, ils ont reconnu les faits qui leur sont reprochés.

Les cinq individus ont été placés en garde à vue. L’enquête suit son cours.