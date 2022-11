Grand Yoff : Les jeunes de Benno en colère contre Cheikh Bakhoum

C’est le désamour total dans les relations entre les jeunes de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBy) de la commune de Grand-Yoff et leur désormais ex leader, Cheikh Bakhoum. Ces jeunes de la mouvance présidentielle dénoncent vigoureusement le comportement indélicat. En effet, dans plusieurs plateformes de rencontres et de communications établies dans la commune, le cri de cœur, triste et déplorable des jeunes de Grand Yoff est ressenti.

Depuis l’installation du nouveau gouvernement Cheikh Bakhoum a tourné le dos à tous les jeunes de la coalition. D’ailleurs, en pleine remobilisation des troupes, le directeur général de l’ADIE a fermé son siège et reste injoignable. Plus grave encore, se sentant désavoué par les jeunes, Bakhoum est se venge en affectant à l’intérieur du pays, dont Kédougou et Saraya, plusieurs recrues, rapporte Senego.

« Macky Sall doit prendre ses responsabilités face à l’arrogance et au manque de considération de ce dernier qui n’apporte aucune plus-value à la coalition ». « Si rien n’est fait, le Président sera témoin d’une défection en masse de sa jeunesse », avertissent-ils.