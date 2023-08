Grève de la faim : Ce que l’Unis propose à Sonko et Cie

L’UNIS invite Ousmane Sonko et ses sympathisants à adopter le jeune collectif à la place de la grève de la faim

L’UNIS invite Ousmane Sonko et tous les grévistes de la faim à adopter le jeûne et la prière, deux moyens qui peuvent être solidaires et efficaces en lieu et place de la grève de la faim. Le jeune est aussi une forme d’endurance devant l’épreuve, une posture de résistance du corps face à un monde qui n’est que plaisirs et vanité. Cela ne menacera ni la santé d’Ousmane Sonko, ni la santé et le moral de ses sympathisants qui y trouveront une double récompense, source d’inspiration et action de solidarité collective face à une dure épreuve.

Collectivement et individuellement, nous sommes tous tenus par des normes sociales de vie, de culture et de respect de valeurs que nous devons honorer en toutes circonstances, à fortiori lorsque nous sommes des leaders, exemples et parents qui devons servir de référence à nos enfants. Dans ces rôles, chaque acte que nous posons est un germe que nous plantons, en bien ou en mal dans l’esprit et les pratiques des jeunes et futures générations. La résistance par la grève de la faim n’est pas dans notre arsenal culturel, religieux et civique une forme acceptable. C’est une action qui n’est pas recevable au même titre que nous réprouvons l’immolation. Des sénégalais profondément frustrés ont eu à commettre des actes d’immolation en s’aspergeant d’essence avant de se bruler devant le palais. Malgré l’émoi et la tristesse d’un tel acte, les sénégalais ne l’approuvent nullement. C’est compris comme un acte de violence intolérable qui traduit plus le désespoir de celui qui le commet, un acte de dénonciation certes, mais en dernier lieu un acte excessif dont le jugement se retourne contre la victime et auteur de son propre forfait. Nous devons éviter toute forme d’expression extrême qui ne produira que plus d’extrémisme et de radicalisme dans la manifestation de l’action politique, syndicale, civique de ceux qui nous suivront. L’action politique, lorsqu’extrême et solitaire, coupe les ponts avec le peuple qui ne peut suivre et imiter pour montrer sa solidarité. Le leadership devrait toujours rechercher à guider ses sympathisants vers une position juste et soutenable. On ne peut demander au peuple d’applaudir un homme qui tente de se suicider par la faim. Ce peuple ne peut aussi rester indifférent à un tel acte. Il faut donc dénoncer et reprouver l’action destructrice d’Ousmane Sonko envers sa personne, et ne pas s’en tenir à le conseiller ou supplier de ne pas faire sa grève de la faim. Apres 19 jours, sa contestation est entendue. Mais, il est temps de lui tenir un langage de vérité. Sa mort finirait de le caractériser comme un jusqu’au-boutiste, un radical, un excessif qui n’a jamais su s’arrêter. Lou ko fi diarr ? Les gens se demanderont. C’est pour lui éviter ce sort ingrat, qu’il doit se reprendre et changer de mode de lutte.

Le PASTEF et ses sympathisants ont une grande responsabilité. Il leur appartient de dire haut et fort à Ousmane Sonko qu’ils ne sont pas d’accord avec sa grève de la faim. S’il est un militant comme un autre il doit aussi obéir aux injonctions de ses camarades et sympathisants dont il ne saurait être hors de portée de leur sagesse et autorité bienveillante. S’il est un leader, il doit aussi écouter. Il est membre d’une organisation à laquelle il doit obéissance. Le jeûne collectif est une forme de lutte plus acceptable qui pourrait permettre aux sympathisants du PASTEF de manifester avec lui l’expression de leur recours devant le juge suprême qui donne secours à tous ceux qui l’invoquent face à une injustice ou épreuve.

Amadou Gueye Président de l’UNIS