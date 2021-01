Grève des élèves du lycée de Diacounda : Ils ont barré la RN 4 pour…

Les élèves du lycée de Diacounda ont barré la RN 4 pour exiger des professeurs

La circulation sur la route nationale N°4 est a été bloquée ce Mercredi matin par les élèves du Lycée de Diacounda (département de Bounkiling/Sédhiou). En effet, les potaches en colère s’insurgent contre le manque de professeurs dans leur établissement et au CEM de ladite localité. Entre autres matières, ils ont noté un manque de professeurs en portugais pour les 3èmes, en histoire et géographie au lycée mais aussi et surtout des professeurs de philosophie. Cela veut dire que depuis le début de l’année, les élèves de terminale de ce lycée n’ont jamais fait cours en philosophie alors que l’on sait ce que pèse cette matière en terminale notamment pour la série L2. Pire, les élèves dénoncent aussi les conditions difficiles d’études auxquelles ils font face chaque année notamment, les abris provisoires mais aussi le manque de table-bancs. La coupe est pleine et c ‘est pourquoi ils ont barré la route et brûlé des pneus pour se faire entendre. La gendarmerie est intervenue pour calmer les grévistes mais difficilement vu la détermination des élèves. Pour ces élèves, le seul responsable de ces manquements est le ministre de l’éducation nationale. Ils demandent alors au Président de la République de limoger Mamadou Talla pour « incompétence »

L.Badiane Xibaaru Bignona