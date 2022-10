Grève illimitée des étudiants de l’université Amadou Makhtar Mbow

Les étudiants de l’université Amadou Makhtar Mbow n’en peuvent plus face à la longue attente notée sur la livraison des chantiers de leur université. Face aux difficiles conditions auxquelles ils sont confrontés, ces membres qui ont fait face à la presse ce mardi, décrètent une grève illimitée pour exiger la livraison sans délai des bâtiments de l’université : « à partir du 13 octobre, il y aura une grève illimitée, parce qu’on a été très longtemps à ce stage. Notre position désormais, elle est claire. Ce que nous voulons, c’est qu’on nous livre nos chantiers », annonce Mamadou Diagne, membre de la coordination de l’amicale de l’UAMM.

Le chef de l’Etat avait pris l’engagement au mois de juillet dernier, lors d’une séance de son concept « jokko ak Macky » consacré aux étudiants, d’inaugurer les bâtiments au mois d’août 2022, afin qu’au mois d’octobre les premières cohortes puissent physiquement être sur le campus. Face à ce nouvel engagement non respecté, l’amicale des étudiants de l’UAMM tirent sur le gouvernement « on s’est tu beaucoup trop longtemps. Je pense qu’il est maintenant temps qu’on hausse le ton et que l’on se fasse entendre par les autorités. Sept ans, c’est beaucoup trop pour la construction d’une université, qui à ce moment, on nous dit que c’est prêt depuis fort longtemps, ou à un moment où le président nous avait annoncé, il y a trois mois de son inauguration et que trois mois après on nous dit que vous devez retourner à la Cité Keur Gorgui », regrette Mamadou Diagne, porte-parole du jour de la coordination des étudiants de l’université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio, dans les colonnes de Sud Quotidien.