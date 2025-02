Grogne dans le secteur de la santé : Le SAMES annonce une grève générale

Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes (SAMES) annonce qu’il va observer une grève générale les 18 et 19 février.

« Un premier plan d’action est établi et démarre par une grève générale de 48 heures avec respect strict des urgences sur tout le territoire national les 18 et 19 février 2025 », indique l’organisation syndicale dont le Bureau exécutif national s’est réuni, samedi, au siège de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) »Keur Madia ».

A travers un communiqué, le SAMES explique cette grève par « l’inertie du gouvernement depuis le dépôt en décembre 2023 de leur plateforme revendicative ». Cette plateforme, rappelle la même source, s’articule essentiellement autour du recrutement dans la fonction publique des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes en chômage, communautaires, contractuels des hôpitaux et des collectivités territoriales et de la gestion démocratique des ressources humaines.

D’après la même source, il y a aussi la revalorisation de la pension de retraite des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes et la correction définitive des inégalités et injustices relatives aux régimes indemnitaires que subit le corps médical.

Dans ces revendications figurent aussi la construction d’hôpitaux de niveau II dans tous les départements pour rapprocher les soins aux populations et l’accélération de la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle.