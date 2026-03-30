Guédiawaye FC – AS Pikine : La Police nationale traque les casseurs

La Police nationale annonce l’ouverture d’une enquête afin d’identifier, d’interpeller et de poursuivre en justice les auteurs des actes de vandalisme et dégradations commis aux alentours du Stade Léopold Sedar Senghor, le 29 mars 2026, à la suite de la rencontre de la 21e journée de Ligue 1 opposant l’AS Pikine au Guédiawaye Football Club (GFC).

Dans un communiqué, la Division de la Communication de la Police nationale précise que des itinéraires strictement différenciés avaient été mis en œuvre par le dispositif de sécurité afin de prévenir tout affrontement entre les deux camps rivaux,

Elle rappelle que ce dispositif de sectorisation a été maintenu durant la phase de dislocation, avec un accompagnement policier jusqu’aux secteurs de l’Unité 15, de Golf et du Technopole, garantissant l’absence de contact direct entre les deux camps.

Malgré la maîtrise globale des flux, la même source renseigne que des actes de vandalisme isolés ont été perpétrés aux environs de 19h00 par un groupe de supporters sur l’itinéraire du retour (axe Stade Rond-point 26).

Plusieurs victimes se sont rendues au commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies pour faire des déclarations relatives à des jets de projectiles qui ont occasionné des dommages. Selon la police, un parking privé et une quincaillerie, bris de vitrines de l’établissement commercial et de la quincaillerie en question, cinq (05) véhicules endommagés par des projectiles, dont quatre stationnés à l’intérieur du parking et un véhicule tiers dont le pare-brise arrière ont été brisés.

L’exploitation immédiate des images de vidéosurveillance et des vidéos amateurs a permis de confirmer le mode opératoire des jets de pierres sporadiques effectués par de jeunes individus se fondant opportunément dans la foule pour échapper aux forces de l’ordre.

La Police nationale informe qu’une enquête a été ouverte dans le but d’identifier, d’interpeller et de poursuivre devant les instances judiciaires les auteurs de ces « actes de vandalisme ».